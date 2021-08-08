جلسة عمل ليبية – تركية في إسطنبول

عُقدت أمس السبت، بقصر وحيد الدين في مدينة إسطنبول التركية، جلسة عمل بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان.

وحضر الجلسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومستشار المحافظ، كما حضر من الجانب التركي وزراء التجارة والمالية، ومحافظ المصرف المركزي التركي، ورئيس المخابرات العامة.

وفي بداية اللقاء، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي بالعاصمة طرابلس، في أكتوبر المقبل وبحضور الرئيس التركي أردوغان.

كما تمت مناقشة عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وضرورة معالجة المشاكل القائمة بشأن ذلك خاصة ما يتعلق بموضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة، وتم وضع جملة من الإجراءات التنفيذية التي ستساعد في العودة القريبة.

وتم الاتفاق على وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية التي سيتم من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها والتي ستسهم في تحقيق ذلك، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

الاتفاق على معالجة مشكلة خطابات الضمان للشركات التركية المتعاقدة في ليبيا عُقدت اليوم السبت بقصر وحيد الدين في مدينة… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ٧ أغسطس ٢٠٢١