نظم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، جلسة للنقاش حول قرار تثبيت سعر الصرف.

واستضاف المجلس في مقره بذات العماد، الدكتور طه بعرة مدير الصالون الاقتصادي، والدكتور أبوبكر أبو القاسم، وممثلي مشروع إدارة المال العام في ليبيا، وعدد من الخبرات الاقتصادية وأعضاء المجلس.

وقد دار النقاش حول ماهية أسباب تثبيت السعر عند القيمة 4.48 والتأثيرات السلبية والإيجابية لهذا القرار.

كما تطرق الحاضرون إلى الشأن الاقتصادي بشكل عام ومدى تأثر القطاع الخاص بالأوضاع الحالية، والحاجة الملحة إلى ضرورة أن يُصاحب تثبيت سعر الصرف جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن ودعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على النفط وإنهاء حالة عدم الثقة بين مؤسسات الدولة، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك.

هذا وسيصدر عن الجلسة عدة توصيات سيعلن عنها لاحقا وسيتم رفعها إلى المؤسسات المختصة ومتابعتها وضمان تحقيقها.

يُشار إلى أن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين تأسس في العام 2003 بمدينة طرابلس كمؤسسة أهلية تهدف لخدمة القطاع الخاص في ليبيا والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي.

وتم تأسيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عام 2003، كخطوة لتنظيم صفوف رجال الأعمال الليبيين لخدمة الاقتصاد الوطني، بحسب القائمين عليه.