جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا

أفاد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح السني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه ستكون هناك جلسة مفتوحة غداً لمجلس الأمن وبمشاركة ليبيا للاستماع الى الإحاطة الأولى للمبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش.

وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن ستتضمن عرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني بليبيا.

ستكون هناك جلسة مفتوحة غداً لمجلس الأمن وبمشاركة ليبيا للاستماع الى الإحاطة الأولى للمبعوث الخاص للأمين العام وعرض لتقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء، الساعة الرابعة مساءً بتوقيت #ليبيا — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) March 23, 2021