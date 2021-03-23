جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 18:32 | آخر تحديث: 23 مارس 2021 - 18:39 نُشر: الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 18:32
ليبيا
أرشيفية
عرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني بليبيا.

أفاد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح السني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه ستكون هناك جلسة مفتوحة غداً لمجلس الأمن وبمشاركة ليبيا للاستماع الى الإحاطة الأولى للمبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش.

وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن ستتضمن عرض تقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني بليبيا.

آخر تحديث: 23 مارس 2021 - 18:39
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