جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا منتصف فبراير الجاري

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة حول ليبيا، يوم الخامس عشر من شهر فبراير الجاري، لمناقشة تطورات الوضع السياسي في البلاد ودور البعثة الأممية وذلك بحسب موقع الأمم المتحدة الرسمي.

وكان مجلس الأمن عقد جلسة بشأن ليبيا في شهر ديسمبر الماضي، قدم خلالها المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” إحاطة للمجلس حول موقف الأطراف السياسية، من دعوته لعقد اجتماع خماسي بين الأطراف السياسية الفاعلة.

وأبدت جميع الأطراف تجاوبها مع مبادرة باتيلي لكنها وضعت بعض الشروط التي مازلت تؤخر عقد هذا اللقاء الذي يعتبر بوابة لفتح ثغرة في حالة انسداد الأفق السياسي.