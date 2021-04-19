جلسة لمجلس النوّاب لمناقشة مشروع الميزانية العامة

يعقد مجلس النوّاب جلسة اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة المالية وملاحظاته حول مشروع الميزانية وقانونها.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش قوله، إنه من الممكن إقرار الميزانية في جلسة اليوم وهذا يعتمد على المناقشات التي ستجرى ومدى قبول النواب بمشروع الميزانية، مبينا أنه إذا لم يقبل النواب الميزانية فمن الممكن أن تعاد للحكومة لتعديلها.

وأشار تنتوش إلى أنه ىستنطلق ظهر اليوم طائرة من طرابلس مخصصة لنقل النوّاب إلى طبرق لحضور الجلسة التي من المقرر أن تبدأ مساء اليوم.

من جانبه قال عضو مجلس النواب عن صبراتة المبروك الخطابي، إنهم سيناقشون خلال الجلسة المزمع عقدها اليوم، مشروع قانون الميزانية وتقرير لجنة المالية بخصوصها.

وأكد الخطابي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن حجم الميزانية البالغ 96 مليار دينار كبير، لاسيما وأنه موجه أساسا لثلاثة مجالات هي الإعداد لانتخابات 24 ديسمبر وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية، مضيفا أنها أعدت وفق سعر صرف منخفض للدينار الليبي أمام الدولار وإنتاج محدد للنفط، وذلك قد يؤثر على سعر صرف الدينار الليبي مستقبلا.

وأضاف الخطابي أن مشروع الميزانية، يحتاج الى مراجعة مضيفا أنه لا يستجيب لتطلعات المواطن البسيط الذي لا يستفيد منها إلا براتبه الشهري، مشددا على أنها ضخمة بالنظر إلى محدودية المدة الزمنية المنوطة بها، وفق قوله.

من جهة أخرى أوضح عضو مجلس النوّاب عن صبراتة، أن جلسة مجلس النواب اليوم قد تناقش إلى جانب الميزانية، موضوع المناصب السيادية، وقد تطرق ايضا لملف القاعدة الدستورية