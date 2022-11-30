جلسة مباحثات بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التونسية

عقدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في العاصمة التونسية، جلسة مباحثات مع نظرائهم بالحكومة التونسية، تم خلالها بحث المصالح المشتركة بين البلدين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وتركزت المباحثات على مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ووضع آليات التنفيذ اللازمة، بالإضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد بحث في اجتماع ثنائي مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، بقصر الحكومة التونسية في “القصبة”، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل اتخاذ إجراءات تُعزز المصلحة المشتركة بين البلدين.

كما ناقش الدبيبة وبودن خلال الاجتماع، تعزيز اتفاقيات العمل المشتركة، ووضع آليات التنفيذ اللّازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق، إلى مطار قرطاج الدولي على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية إلى تونس.

ويضم الوفد الحكومي المرافق للدبيبة، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء المالية خالد المبروك، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والعمل والتأهيل علي العابد، والداخلية المكلف عماد الطرابلسي، والمواصلات محمد الشهوبي، والعدل حليمة إبراهيم، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية.