جلسة مباحثات ليبية تركية مشتركة في أنقرة

عُقِدت اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، جلسة مباحثات مشتركة بين رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، بحضور عدد من أعضاء المجلس وعدد من أعضاء البرلمان التركي.

وتباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات وآلية التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس الأمة التركي، إضافة إلى الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.

كما تطرق المجتمعون إلى الأوضاع في غزة وسبل وقف العدوان الذي تشنه قوات الكيان الصهيوني على القطاع، وآلية إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.