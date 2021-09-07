جلسة مباحثات ليبية يونانية في أثينا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أمس الاثنين الموافق، نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس، بالعاصمة اليونانية أثينا.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات التي تربط البلدين، وسُبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، بحسب ما أفادت الخارجية الليبية.

وعقب اللقاء، عقد الجانبان جلسة مباحثات، بمقر وزارة الخارجية اليونانية، بمشاركة الوفد المرافق للوزيرة، وعدد من المسؤولين بالخارجية اليونانية.

وتركزت جلسة مباحثات الجانبين، على مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات اليونانية، في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة، والصحة، إضافة إلى المساهمة في مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار، والتعاون في مجال إحياء وصيانة المدن الإغريقية القديمة.

كما ناقشت جلسة المباحثات، عودة حركة الطيران، وإعادة افتتاح المجال الجوي بين البلدين.

وأبدى الجانب اليوناني خلال المباحثات، رغبته في الانضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا، مؤكدا في هذا الخصوص دعمه الكامل لها، كما أعرب عن تطلعه للاستثمار في ليبيا، والمساهمة في المشاريع التنموية، وإعادة الإعمار.