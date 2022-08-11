جلسة مرتقبة للنواب.. قانون توحيد المرتبات على قائمة أجندتهم

دعت رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل بمدينة طبرق.

وقال ئيس لجنة المالية في مجلس النواب عمر تنتوش أنّ جلسة التي دعت إليها رئاسة المجلس والتي ستعقد في طبرق لمناقشة قانون توحيد جدول المرتبات والوضع السياسي والتطورات الأخيرة

وأوضح تنتوش في تصريح صحفي أنّ قانون جدول المرتبات الموحد المقدم من اللجنة والخبراء إذا تحصل على توافق سيطرح للتصويت لاعتماده جلسة المجلس.

وأضاف تنتوش أنّه من ضمن بنود الجلسة مناقشة العراقيل التي تواجه قانون المحافظ الاستثمارية وكيفية التغلب على هذه العراقيل وسنناقش في الجلسة الوضع السياسي.

الجدير بالذكر أن الجلسة المقبلة للنواب هي أول جلسة عقب حرق ديوان المجلس من قبل محتجين في مدينة طبرق داعين إلى إسقاط جميع الأجسام السياسية في البلاد وعلى رأسها البرلمان.