جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الليلة حول الوضع في ليبيا

يبحث مجلس الأمن في مشاورات له الليلة وضع البعثة الأممية في ليبيا بعد التصويت أبريل الماضي على تمديد فني لولايتها لثلاثة أشهر إضافية تنتهي أواخر يوليو القادم.

ويلي هذه المشاورات إحاطة رئيس لجنة الجزاءات الدولية المفروضة على ليبيا مندوب الهند «تي إس تيرومورتي» وفق بيان نشره مكتب الشؤون السياسية وبناء السلام بمجلس الأمن.

ويشهد مجلس الأمن انقساما بين أعضائه خاصة روسيا والولايات المتحدة حول تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا للسلوفاكي يان كوبيش المستقيل من منصبه ديسمبر من العام الماضي، واستمرار عمل “ستيفاني وليامز” مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا