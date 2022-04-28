جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الليلة للتصويت على تمديد ولاية البعثة الأممية

يعقد مجلس الأمن, اليوم الخميس, جلسة رسمية, للتصويت على مسألة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووفقا لمجلس الأمن, من المقرر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إحاطته النصف سنوية أمام أعضاء المجلس بشأن قضايا المحكمة في ليبيا.

وتنتهي ولاية البعثة الأممية في الثلاثين من إبريل الجاري وفقا للقرار الأخير للمجلس الذي مدد للبعثة لثلاثة أشهر فقط.

وشهدت الجلسات السابقة لمجلس الأمن حول تمديد ولاية البعثة الأممية خلافا بين الدول الأعضاء وخصوصا أمريكا وروسيا على استمرار تولي المستشارة الأممية ، ستيفاني ويليامز، مسؤولية البعثة.