جلسة مرتقبة لمجلس النّواب غدا الإثنين لعرض تشكيلة حكومة «باشاغا» ومنحها الثقة

أفاد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي بعقد جلسة غدا لمجلس النّواب ستُعرض خلالها التشكيلة الوزارية لحكومة باشاغا.

وقال العرفي في تصريحات صحفية، إنّ التشكيلة الحكومية لحكومة باشاغا ستعرض الاثنين ليدخل بعدها المجلس في مشاورات حول التشكيلة الوزارية.

وبيّن العرفي أنّ جلسة منح الثقة للحكومة من المتوقع أن تكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء وذلك لغرض الوصول إل توافق كبير حول الحكومة، مشيرا إلى وجود توافق داخل المجلس على باشاغا.

وأضاف العرفي أنّ النصاب في جلسة منح الثقة من المتوقع أن يصل إلى 120 نائبا بمجلس النواب مشيرا إلى وجود اتجاه واضح، لتوافق النواب على تمرير الحكومة ومنحها الثقة، وخاصة من نواب المنطقة الغربية.

واشار عضو مجلي النواب إلى وجود خط ساخن بين مكتب باشاغا ورئاسة مجلس النواب كل ساعة أو ساعتين؛ لمُتابعة التطورات وتبادل المعلومات أولا بأول.

وفي سياق آخر، ذكر العرفي أنّ وعود الدبيبة في الهواء، وهو ينتهج سياسة من قبله ويشعر بأنّه القذافي، مضيفا «كنا نظن أن حكومة الدبيبة ستصلح الدولة، وتقوّي الدينار، ولكنها اتجهت إلى النهب».