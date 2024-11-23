جلسة مساءلة حول استقبال شخص «انتحل صفة» مستشار رئيس جمهورية غينيا

عقد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري جلسة مساءلة لوزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، وذلك بشأن واقعة امادو لامين سانو، وذلك في إطار الاختصاص البرلماني للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وبحسب المعلومات الواردة للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي فالشخص المذكور انتحل صفة المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو وقام بتنظيم زيارة لليبيا التقى خلالها بشخصيات رفيعة المستوى، حيث قدم وزير الخارجية إجابته التي أوضح من خلالها ملابسات الادعاءات المنشورة إعلامياً حول “امادو ” مؤكداً على أن وزارة الخارجية في الحكومة الليبية تتعرض لهجمة إعلامية من جهات مشبوهة.

من جانبه قدم “العقوري “شكره لوزير الخارجية لامتثاله لدعوة المساءلة الموجهة إليه، موضحاً أن ذلك يعتبر احتراماً لقيم الديمقراطية ودور مجلس النواب كسلطة منتخبة تمثل الشعب الليبي.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على مواصلة المساءلة لتوضيح ملابسات الواقعة، مشيراً إلى حرص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على متابعة جلسات المساءلة لهذه القضية نظراً لأثرها على الأمن القومي وسيادة الدولة وصورة ليبيا بالخارج.