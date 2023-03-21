جلسة مطولة لمجلس النوّاب وإقرار بعض القوانين

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير، واستمرت لساعات متأخرة من مساء اليوم.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023م.

وبعد مناقشة البند وإبداء الملاحظات عليه صوت المجلس على إعادة مشروع القانون إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.

كما ناقش المجلس عدداً من مشاريع القوانين وخلُص إلى ما يلي:

التصويت بالأغلبية على طلب مقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن استدعاء الحكومة بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022م

إقرار مشروع قانون بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها بالأغلبية

التصويت بالأغلبية على إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022.م بشأن إلغاء وتعديل بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الإستثمارية

التصويت بالأغلبية على إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979.م بشأن الجرائم الإقتصادية

إقرار مشروع قانون النشاط التجاري “المنافسة” بالأغلبية

إقرار مشروع قانون المخابرات الليبية بالأغلبية

إقرار مشروع قانون التحكيم التجاري الليبي بالإجماع

وبذلك عُلقت الجلسة إلى صباح غدٍ الاربعاء لإستكمال إنجاز عدد من مشاريع القوانين المدرجة منذ فترة بجدول أعمال المجلس.