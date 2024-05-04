جلسة مغلقة لمجلس الأمن الثلاثاء بخصوص المقابر الجماعية في غزة

طلبت الجزائر، اليوم السبت، عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث موضوع المقابر الجماعية المكتشفة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصدر في المجلس قوله أن “الجزائر طلبت عقد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول موضوع المقابر الجماعية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء المقبل”.

وفي نهاية أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن “خدمات الطوارئ الفلسطينية، عثرت على جثث 180 شخصا في مقبرة جماعية على أراضي مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة”.

ولاحقا تبين أن “عدد الجثث المكتشفة تجاوز 390 جثة” بحسب نفس المصدر.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى السماح للمحققين الدوليين بالدخول الفوري إلى مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة