جماعات «الهيكل» تعتزم نفخ البوق في المسجد الأقصى المُبارك

أعلنت “السنهدرين الجديد” المؤسسة الحاخامية المركزية لجماعات الهيكل المتطرفة، عزمها نفخ البوق في المسجد الأقصى المُبارك في رأس السنة العبرية وتتوجه لمحكمة الاحتلال للمطالبة بذلك وتصنع بوقاً خاصاً يطابق الشروط التوراتية.

وبحسب ما نقلت شبكة “قدس” الإخبارية، فقد أعلن البروفيسور هيلل فايس أحد قياديي “السنهدرين الجديد” الانتهاء من تصنيع بوق من قرن الكبش يطابق الشروط التوراتية، تمهيداً للنفخ به داخل المسجد الأقصى المبارك في رأس السنة العبرية يومي الإثنين والثلاثاء 26 و27-9-2022؛ فيما أبدى أعضاء من السنهدرين -وعلى رأسهم الحاخام يسرائيل أريئيل- استعدادهم لتنفيذ هذه المهمة.

و”السنهدرين” هو مجلس حاخامي كان يتولى إدارة الشؤون الدينية ويمارس دور المحكمة وكان مقره الهيكل المزعوم بحسب الرواية التوراتية؛ وقد بدأت المحاولات الحديثة لإحيائه في 2007 من الحاخامين الداعين لتأسيس الهيكل المزعوم في محل المسجد الأقصى المبارك لاتخاذ الأقصى مقراً له؛ إحياءً لتلك الرواية التوراتية.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن المحامي افيعاد فيسولي ممثل “السنهدرين الجديد” تقديم التماس للمحكمة للمطالبة بنفخ البوق داخل الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وبمرافقة أمنية، مستنداً إلى أحكام قضائية سابقة لمحاكم الاحتلال في 2015 و2018 كانت قد اعتبرت نفخ البوق في الأقصى في خانة الأعمال “غير المستفزة”.