جماعات عراقية مسلحة تضع شروطاً لوقف هجماتها ضد أهداف أمريكية

أعلنت “كتائب حزب الله” العراقية المدعومة من إيران، أن فصائل ما يُعرف بـ”المقاومة” وافقت على ما سمته “هدنة مشروطة” في الهجمات على القوات الأمريكية في البلاد.

وأكد المتحدث باسم “كتائب حزب الله”، محمد محيي، في حديث لوكالة “رويترز” اليوم الأحد، أن الاتفاق على تعليق الهجمات على أهداف أمريكية يشمل كافة فصائل المقاومة في العراق، وخاصة تلك التي ربما تستهدف أيضا القوات الأمريكية.

وأوضح المتحدث أن هذه “الهدنة المشروطة” تأتي بهدف منح الحكومة العراقية الوقت لطرح جدول زمني لانسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد، وفقا للقرار الذي تبناه مجلس النواب في يناير الماضي، في ظل اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس في بغداد.

وشدّد محيي على ضرورة أن تنفذ الحكومة القرار البرلماني الداعي إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه عدم طرح أي جدول زمني محدد أمام الحكومة لتطبيق هذا القرار.

وهدد المتحدث باسم فصائل المقاومة “ستستخدم كل الأسلحة المتاحة لديها” إذا لم يحترم الأمريكيون قرار مجلس النواب الذي يطلب منهم سحب قواتها، محذرا من أن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على القوات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية كان بمثابة رسالة إلى واشنطن وقد تليها هجمات أشد.

ويعتبر مسؤولون أمريكيون “كتائب حزب الله” مسؤولة عن شن عشرات الهجمات الصاروخية على المنشآت التابعة للولايات المتحدة في العراق، وينفي الفصيل المنتمي إلى “الحشد الشعبي” هذه الاتهامات