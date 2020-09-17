جماعة «أنصار الله» تُعلن إصابة هدف عسكري مهم جنوب السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيون” المتحالفة مع إيران، عن استهداف قواتها اليوم الخميس، موقعا عسكريا في مطار أبها الدولي جنوب السعودية بطائرة مُسيَّرة، مشيرة إلى أن هجومها “أصاب هدفه بدقة”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، قوله في بيان: “سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع صماد 3 استهدفت هدفا عسكريا مهما وكانت الإصابة دقيقة”.

وأضاف : “يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي لتحالف العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا العزيز والعظيم”.

يأتي ذلك في حين، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق اليوم الخميس، أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب السعودية قرب الحدود مع اليمن.

يُشار إلى أن قوات الحوثيين كثفت منذ الصيف، هجماتها بالطائرات المُسيَّرة المفخخة على مواقع داخل السعودية.

هذا وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.