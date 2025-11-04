جماهير «الأهلي طرابلس» تُشعل النار أمام مقر اتحاد الكرة احتجاجاً على قرارات الكأس

شهد محيط مقر الاتحاد الليبي لكرة القدم مساء اليوم توتراً كبيراً، بعدما أقدمت جماهير نادي الأهلي طرابلس على إشعال النار ورفع شعارات غاضبة، احتجاجاً على قرار الاتحاد بإقامة نصف نهائي كأس ليبيا دون استخدام تقنية الفيديو (VAR) وبطاقم تحكيم محلي، وهو ما اعتبرته الجماهير “استفزازاً مباشراً” لأنديتها ومساساً بمبدأ تكافؤ الفرص وبالإتفاق الذي دار في ميلانو بمباريات الدوري.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن تقدمت أندية الأهلي طرابلس، والأخضر، والأهلي بنغازي بمذكرة رسمية مشتركة إلى الاتحاد الليبي، طالبت فيها بتوفير تقنية الفيديو التحكيمية والاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية لضمان نزاهة المباريات الحاسمة.

لكن الاتحاد الليبي ردّ في بيان رسمي، شدد فيه على أنه الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القرارات التنظيمية والفنية، مؤكداً أن مباريات نصف النهائي ستقام في موعدها المحدد ووفق الترتيبات الحالية، دون أي تعديل على قراراته السابقة.

هذا الردّ أثار موجة من الغضب العارم بين الجماهير، التي اعتبرت أن الاتحاد يتجاهل مطالب الأندية الكبرى ويتعامل بـ”تعنّت وعدم شفافية”، خاصة في مرحلة حساسة تشهد تنافساً محتدماً على لقب الكأس.

ووفق مصادر خاصة، فقد توافدت أعداد كبيرة من أنصار الأهلي طرابلس إلى مقر الاتحاد، وردّدوا هتافات منددة بالقرارات، مطالبين بتدخل الجهات المسؤولة لوقف ما وصفوه بـ”العبث بمستقبل الكرة الليبية”.

ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات من إدارة الأهلي طرابلس بخصوص تحركات الجماهير، فيما تتابع مديرية أمن طرابلس الموقف ميدانياً تحسباً لأي تصعيد أكبر.

يُذكر أن بطولة كأس ليبيا لهذا الموسم تشهد جدلاً متواصلاً منذ مراحلها الأولى، في ظل غياب التنظيم والتقنيات الحديثة، وسط مطالب متكررة من الأندية بإصلاحات جذرية في منظومة التحكيم والإدارة الرياضية.