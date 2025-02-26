جماهير الكرة الليبية تترقّب قرعة «الدور السداسي» من البطولة المحليّة

تجري مساء اليوم الاربعاء، في تمام الساعة 6 مساءً، قرعة “مرحلة السداسي الأول” وكذلك “مرحلة سداسي التتويج” من الدوري الليبي الممتاز بكرة القدم، بشكل افتراضي.

ويتم “تحديد مراكز الفرق ومعرفة الفرق الثلاث المتأهلة للسداسي في مرحلته الأولى في المجموعتين الغربية والشرقية، وكذلك يتم التعرف على الفرق المتأهلة لسداسي التتويج بالبطولة، وبالتالي تكون القرعة جاهزة كلُ بحسب مركزه وكل فريق سيتعرف على منافسه بحسب مركزه في الدوري بناءاً على وضعيته في المرحلة الحالية من الدوري ، وسيتم توجيه القرعة في مرحلتيها الأولى والثانية “التتويج”.

وسيتم خلال القرعة أيضاً “تحديد مراكز القرعة وإجراء قرعة تسمى بمرحلة ” تفادي الهبوط ” في المنطقة الشرقية والغربية، بحين يقام مرحلة تنافسية بين الفرق للتعرف على الأندية التي ستهبط لدوري الدرجة الأولى، كما سيتم سحب وإجراء القرعة في استديوهات قناة ليبيا الرياضية ، وبإشراف لجنة المسابقات العامة التابعة لاتحاد الكرة وستكون منقولة مباشرة على قناة ليبيا الرياضية الفضائية”.