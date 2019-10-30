«جمعة عتيقة» يُلقي ندوة تحت عنوان: «لا دولة بدون مصراتة»

أكد المحامي والناشط الحقوقي الليبي جمعة عتيقة أنه سيقوم بإلقاء ندوة في نادي الاتحاد المصراتي.

وبحسب منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك أعلن عتيقة أنه سيلقي المحاضرة في نادي الاتحاد مصراتة، وستحمل عنوان عنوان لا دولة في مصراتة ولا دولة بدون مصراتة.

أما فيما يخص موعد الندوة وتاريخها فقد ترك عتيقو أمر الموعد لنادي الاتحاد.

يُذكر أن المحامي والناشط الحقوقي جمعة عتيقة كان قد وصل الاثنين الماضي إلى مصراتة قادماً من رحلة علاج في تونس، وزيارة قصيرة لمصر.

هذا وشبه عتيقة حبه لمدينته بحب الرسول عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة وكتب فور وصوله:

“اليوم وصلت مصراتة، فوجدت شعارها؛ أدفنوا شهداءكم، وانهضوا من أجل الوطن !!!”.

وكان جمعة عتيقة قد تقلد منصب رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي المؤقت خلفاً لمحمد يوسف المقريف الذي استقال في مايو 2013، كما تحصل على شهادة ليسانس في الحقوق من الجامعة الليبية في بنغازي عام 1972، وعمل وكيلاً للنيابة العامة في ليبيا، وتحصل أيضاً على شهادة الدكتوراة عام 1983، كما أن له العديد من المؤلفات في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.