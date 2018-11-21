جمعة يُطالب بالإلتزام بمعايير صرف الميزانية للمؤسسات التعليمية

وجه وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام السيد “عادل جمعة” في خطاب له طلباً لمراقبي التعليم بالبلديات بضرورة الإلتزام والتقيد بضوابط ومعايير صرف الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية.

حيث قال جمعة بأن الوزارة أحالت ضمن مخصصات الباب الثاني لمراقبات التعليم المصروفات التشغيلية للمؤسسات التعليمية والتي ستصرف للمدارس ليتم صرفها ضمن البنود الواردة في كتابه وذلك تنفيذاً للائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية الصادرة عن المجلس الرئاسي.

في سياق متصل أوضح وكيل وزارة التعليم أن معيار أعداد الطلاب والفصول لكل مدرسة هو الذي سيؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع تلك المخصصات موضحاً بأنه سيتم نشر مخصصات كل مؤسسة تعليمية بكل مراقبة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، لافتا الى أن العمل جارٍ مع وزارة المالية لمضاعفة هذه المخصصات خلال العام القادم.

هذا تم تخصيص ماقيمته 25 مليون دينار في هذا البند ضمن الترتيبات المالية للعام 2018م.