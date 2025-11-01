جمعية المهاجرين: 300 مهاجر كردي يعودون من ليبيا وتونس

أعلنت جمعية المهاجرين العائدين من أوروبا في إقليم كردستان العراق أن حكومة الإقليم تمكنت خلال عام 2025 من إعادة أكثر من 300 مهاجر كردي كانوا محتجزين في ليبيا وتونس.

وقال رئيس الجمعية، بكر علي، في مؤتمر صحفي إن الحكومة أعادت 319 مهاجرا منذ بداية العام الجاري، بينهم 85 شخصًا من تونس، فيما لا يزال نحو 25 مهاجرا محتجزين في ليبيا وسبعة آخرون في بلغاريا.

ودعا بكر علي حكومة الإقليم إلى مواصلة جهودها لإعادة من تبقى من المهاجرين المحتجزين، مؤكدًا أن عودتهم “ستدخل الفرح إلى قلوب ذويهم الذين ينتظرونهم منذ أشهر طويلة”.

وكانت مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين والمهاجرين قد حذرت في بيان سابق من تدهور أوضاع المهاجرين الكرد المحتجزين في ليبيا، ووصفت رحلة الهجرة بحثًا عن حياة أفضل بأنها “تحولت إلى مأساة إنسانية مؤلمة لمئات الشباب”.

وتعد ليبيا إحدى أبرز نقاط العبور نحو أوروبا للمهاجرين القادمين من العراق ودول أخرى، في ظل نشاط شبكات التهريب واستغلال الظروف الأمنية الهشة، ما يجعل المهاجرين عرضة لمخاطر الاحتجاز أو الاعتداء أو الغرق أثناء محاولاتهم عبور البحر المتوسط.