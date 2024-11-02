جمعية الهلال الأحمر تحذّر من أمطار غزيرة في طبرق

حذرت جمعية الهلال الأحمر فرع طبرق، “المواطنين من خطر التقلبات المناخية والأمطار الغزيرة التي يُتوقع أن تسقط الليلة”.

وأكدت الجمعية في بيان، “على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التنقل بين أحياء المدينة خلال هذه الفترة، حيث أن غزارة الأمطار قد تؤثر سلبًا على الرؤية أثناء القيادة”.

وأشار البيان إلى أن “الأمطار المتوقعة قد تتسبب في تجمع المياه في المفترقات والأماكن المنخفضة في المدينة، مما يستدعي توخي الحذر”.

كما دعت الجمعية المواطنين إلى “التواصل مع فريق الطوارئ في حالة حدوث أي طارئ، وذلك من خلال الأرقام 0920661802 / 0923770576”.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال، ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار من المنطقة الممتدة من مصراتة حتى مناطق أقصى الساحل الشرقي قد تكون جيدة على (طبرق- امساعد والمناطق المجاورة لها) مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا مما تسبب في تجمع المياه في الاماكن المنخفضة، كما تتكاثر السحب كذلك على مناطق الجنوب الغربي قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على غدامس والحمادة، فيما تميل درجات الحرارة للاعتدال على معظم مناطق البلاد”.