«جمعية مؤسسة النفط» تُناقش مشاريع شركات الخليج والوطنية للإنشاءات والجوف

ناقشت الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط، في جلستها الأولى، الصعوبات التي تواجه كل من شركات الخليج العربي والوطنية للإنشاءات والجوف، والتي تقف عائقاً أمام تنفيذها لخطط المؤسسة لزيادة إنتاج النفط.

كما استعرضت الجلسة “خطط وبرامج هذه الشركات ومشاريعها الاستراتيجية المنفذة، وميزانياتها خلال العام 2024، فضلاً عن عرض لأهم المشاريع المزمع إقامتها خلال العام الجاري لأجل زيادة الإنتاج وتحقيق المستهدف وحجم الميزانيات التي تتطلبها”.

وأوضح رؤساء لجان إدارة الشركات المذكورة، أن “مشاريع زيادة الإنتاج تواجه صعوبة كبيرة، ناتجة عن نقص حاد في الميزانيات التشغيلية لها، لافتين إلى استمرار التأخير في صرف الميزانيات اللازمة سينعكس سلباً على استقرار عملية الإنتاج بالمعدل الذي عليه الأن ، والذي وصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً بنهاية العام 2024”.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف رئيس الجمعية العمومية، المهندس مسعود سليمان، “جهود شركة الخليج العربي المتمثلة في نجاح مشروع ( L63 ) بإضافة وحدتي قدرة كهربائية بسعة 36 ميغاوات، وربطهما بالشبكة بحقول مسلة والسرير مما عزز إنتاج الطاقة التي ستسهم في زيادة الإنتاج، داعياً إلى رفع وتيرة العمل لاستكمال مشروع استغلال غاز حقلي مسلة والسرير، لدوره الكبير في استقرار الشبكة وتعزيز الإمدادات”.

من جانب آخر، أشاد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة “بجهود الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة، والتي خلصت إلى إنجاز العديد من الأعمال، من بينها صيانة الخزان رقم 1 في شركة سرت، والقيام بأعمال الإنشاءات التجهيزية لمشروع محطة الإنتاج المبكر لشركة المبروك، وربط خطوط الإنتاج للبئر C-335، وزيادة القدرة التخزينية بشركة الواحة بالإضافة إلى مشاريع أخرى ساهمت في زيادة الإنتاج”.

وفي سياق آخر، أكد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة “على نجاح شركة الجوف في زيادة معدلات الإنتاج، من خلال المشاركة في مشروعات الإنتاج المبكر مع شركتي زلاف ونفوسة، وكذلك دعم شركات القطاع بالمواد اللازمة المستخدمة في عمليات الإنتاج”.

الجمعية العمومية للمؤسسة تناقش في بنغازي مشاريع شركات الخليج والوطنية للإنشاءات والجوف ناقشت الجمعية العمومية للمؤسسة… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الأحد، ٢ فبراير ٢٠٢٥