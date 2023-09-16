جمع عينات الحمض النووي من الجثث مجهولة الهوية في درنة

يقوم فريق ليبي يضم 50 مختصا بجمع عينات الحمض النووي من الجثث مجهولة الهوية في درنة بعد انتشالها من البحر نتيجة الفيضان المدمر الذي اجتاح المدينة الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الهيئة العامة للبحث عن المفقودين كمال السيوي، إن عناصر الهيئة يعملون حاليا على أخذ عينات الحمض النووي من الجثث المجهولة والمتحللة في منطقة ساحل البحر بدرنة.

وأضاف السيوي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن الهيئة تعمل حاليا على حصر وتوثيق أعداد الضحايا التي تم انتشالها بالتعاون مع كافة الجهات المسؤولة وذات العلاقة، مشيرا إلى أن العينات يتم بعد أخذها نقلها إلى قاعدة بيانات الهيئة طرابلس.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن لديهم فرق مقسمة لثلاثة مناطق وهي مدينة سوسة ومنطقتي ساحل البحر والمباني في مدينة درنة؛ مؤكدا أن هناك فرقا أخرى ستصل درنة غدا للمساعدة في انتشال الجثث وأخذ عينات الحمض النووي من الضحايا.