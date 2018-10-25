ما الإجراءات التي اتخذها الرئاسي لمُعالجة أوضاع الجَنوب الليبي؟

عقد صباح أمس الأربعاء مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اجتماعه العادي الخامس للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج وذلك بمقره بالعاصمة طرابلس.

حيث خصص الاجتماع لموضوع الجنوب الليبي والأوضاع الجارية هناك، وتم استعراض ومناقشة التقارير المعدة من قبل كافة القطاعات بالحكومة حول الجنوب.

كما تقرر في هذا الشأن تشكيل لجنتين أولهما أمنية تتكون من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة تتولى بحث النواحي الأمنية وسبل تفعيل ودعم أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنطقة والوقوف على الاحتياجات الضرورية والعاجلة لاستتباب الأمن والاستقرار في ربوع مناطق الجنوب، والتصدي للخارجين عن القانون.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة خدمية تتكون من القطاعات المختصة بحكومة الوفاق الوطني لتحديد ما تحتاجه المنطقة من خدمات عاجلة تساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، كما تتولى اللجنة تحديد التغطية المالية اللازمة لمواجهة هذه الظروف.