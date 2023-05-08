جميع أفرادها من باكستان.. ضبط عصابة لتهريب المهاجرين في مصراتة

أعلنت إدارة المهام الخاصة التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية ضبط عصابة هجرة غير نظامية في مدينة مصراتة، أفرادها جميعا من باكستان.

وأفادت إدارة المهام الخاصة، عبر تدوينة على فسبوك، أنّ عناصرها داهمت منزلا وسط المدينة لأحد أفراد العمالة الوافدة، وموقعا آخر في ضواحيها، يُستخدمان في أعمال للهجرة غير القانونية.

وأسفرت هذه العملية عن ضبط 23 شخصا من الجنسية الباكستانية، إضافة إلى ضبط المسؤول الأول عن عملية الهجرة الذي اعترف بأنهم يتقاضون 6 آلاف دولار عن كل شخص مقابل تهريبه من باكستان إلى إيطاليا، مرورا بعدة دول من بينها ليبيا.

وجاءت هذه العملية بعد ورود معلومات إلى مكتب التحقيق والتحري تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر انطلاقا من الشواطئ الليبية