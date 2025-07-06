جنازة عبد المنعم المريمي تُؤجل لإجراء الفحص الشرعي

أعلنت أسرة الفقيد عبد المنعم المريمي عن تأجيل إقامة صلاة الجنازة إلى يوم غد الأحد، الموافق 6 يوليو 2025، وذلك بناءً على رغبتها في إخضاع الجثمان لفحص طبي شرعي دقيق، يتم تحت إشراف جهة محايدة، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة وتوضيح ملابساتها بشكل لا يترك مجالًا للشك.

ويأتي هذا القرار في ظل الغموض الذي أحاط بظروف الحادثة، وما رافقها من تساؤلات من قبل الرأي العام والمقربين، الأمر الذي دفع الأسرة إلى اتخاذ موقف واضح يضع الحقيقة فوق كل اعتبار.

وأكدت الأسرة أن هذا الإجراء يهدف أولًا وأخيرًا إلى صون كرامة الفقيد، وضمان حقه وحقهم في معرفة ما جرى بدقة وشفافية، قبل المضي في مراسم الوداع الأخيرة.