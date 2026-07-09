جنايات الزاوية تصدر حكمها في مقتل «جمال المبروك الحراري»

أصدرت محكمة جنايات الزاوية حكمًا يقضي بإدانة مرتكب واقعة قتل المواطن جمال المبروك الحراري، بعد نظر القضية التي أقامتها النيابة العامة أمام القضاء الليبي ضد أربعة متهمين نُسب إليهم فعل قتل المجني عليه.

وقال مكتب النائب العام في دولة ليبيا إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين الأربعة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في آخر جلساتها بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.

وقضت المحكمة بإدانة المحكوم عليه الأول عن واقعة القتل، وإنزال عقوبة الإعدام قصاصًا بحقه، وفق ما جاء في بيان مكتب النائب العام.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث بالسجن مدة ثلاث سنوات عن واقعة حيازة أسلحة غير مرخَّص بها.

وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهم الرابع مما نُسب إليه، بعد استكمال إجراءات المحاكمة والنظر في ملف القضية.

ويأتي الحكم ضمن اختصاص القضاء الليبي في الفصل بالقضايا الجنائية المعروضة أمامه، بعد نظر الأدلة والوقائع المرتبطة بالدعوى المقامة من النيابة العامة.