جنايات طرابلس تأمر بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا 7 سنوات بتهمة اختلاس

قضت محكمة جنايات طرابلس، بحبس سفيرة ليبيا لدى المملكة البلجيكية، أمل الجراري، لمدة 7 سنوات، بتهم اختلاس.

وتضمن الحكم حرمان الجراري، من حقوقها المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وتغريمها بضعف المبلغ المالي الذي قامت باختلاسه.

وقالت المحكمة، إن الجراري قامت بتحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على الأموال العامة وإلحاقها الضرر بالمصلحة العامة.

وحققت المحكمة في أدلة أثبتت استيلاء رئيسة البعثة الليبية لدى بلجيكا ولكسمبورغ على مبالغ من المال العام دون وجه حق، بحسب ما نشره مكتب النائب العام على حسابه الرسمي على موقع فايسبوك.

وتوصلت المحكمة إلى الحكم المذكور في آخر جلساتها بعد ثبوت التهمة والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة على المحكوم عليها. وفي وقت سابق أثار نشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي للجراري، تقول فيه مخاطبة فيها سكرتيرتها، إنها بحاجة إلى “فاتورة مزورة” تفوق قيمتها 200 ألف يورو لعلاج مريض ليبي “زائف” من مرض السرطان.