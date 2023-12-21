جنايات طرابلس تقضي بالسجن المؤبد ضد مدان بالانخراط في تنظيم الدولة

قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن المؤبد ضد مدان بفعل الانخراط في تنظيم أَسُس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي؛ وقانون العقوبات.

وأفاد مكتب النائب العام في بلاغ، بأن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام متهم إلى جماعة تنظيم الدولة ، وما تعلق بها من نشاط ضار بكيان الدولة؛ والسلم الاجتماعي؛ باعتماد المتهم للعنف والعمل المسلح في مدينة درنة وما جاورها، طريقاً يمكن التنظيم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد؛ وحجب الحقوق والحريات؛ ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها.

وأوضح المكتب أنه بانتهاء محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الواقعة قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهم ، فأنزلت به عقوبة السجن المؤبد.