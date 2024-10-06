جنايات طرابلس تُدين رئيسا سابقا لبعثة ليبيا لدى إيطاليا

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً يقضي بإدانة رئيس سابق لبعثة دولة ليبيا لدى جمهورية إيطاليا.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فقد تصدَّى قضاء الحكم للواقعات المنسوبة إلى مسؤول البعثة لدى الدولة المعتمد لديها؛ فتولت المحكمة تحقيق أدلة إثبات إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه؛ ودلائل تحصله على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته.

وقضت المحكمة في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليه؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة 10 سنوات؛ وإلزامه رد متحصَّلات الواقعات الـمُجَرَّمَة.

وبذلك اتخذت النيابة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ العقوبة المقضي بها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.