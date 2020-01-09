جنبلاط يعرض على كارلوس غصن وظيفة جديدة

وليد جنبلاط يقدم وظيفة الــ غصن [انترنت]

أعلن رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، النائب اللبناني السابق ​وليد جنبلاط، اليوم الخميس، عن إيجاده لوظيفة جديدة لمدير نيسان السابق كارلوس غصن.

وكتب جنبلاط على صفحته الشخصية الرسمية على “تويتر”، قائلا: “لقد تحول كارلوس غصن من الضحية إلى المنصف، كأنه القديس Just”.

وأضاف جنبلاط، قائلا: “وفي انتظار الحكم النهائي للعدالة اليابانية العنيدة ورأي دولة اللاقانون في ​لبنان​، فإن تعيينه وزيرًا للطاقة بدلا من حثالة اللصوص الحالية فكرة جيدة”.

وكان غصن قد عقد مؤتمرا صحفيا في نقابة الصحافة ببيروت، وأعلن خلاله أنه مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة إلى حين استعادة سمعته. كما أعرب عن استعداده لمساعدة لبنان من خلال خبرته نافيا أنه طامح لمنصب سياسي أو وزاري في لبنان.

وعن زيارته لإسرائيل في السابق، اعتذر غصن للشعب اللبناني عن الزيارة، معلقا: “لم أسافر إلى إسرائيل كمواطن لبناني، بل كمدير عام لشركة رينو بجواز السفر الفرنسي”.

وسُجن غصن بعد إلقاء القبض عليه، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018، في اليابان، بعد اتهامه بعدم الإفصاح عن حجم راتبه بالكامل في سجلات نيسان لنحو عقد من الزمن، حتى عام 2018. وينفي الرئيس السابق لشركة نيسان ارتكاب أية مخالفة.