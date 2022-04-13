«جندلمان» ينفي صحة نية مستوطنين ذبح قرابين عيد الفصح في المسجد الأقصى

نفى المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، صحة أنباء عن نية مستوطنين، ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي، داخل المسجد الأقصى، بمدينة القدس.

وقال أوفير جندلمان، «نَصون الوضع القائم، في الأماكن المقدسة، ولن نسمح بالإخلال بالأمن والنظام العام بالقدس، أو في أي مكان آخر».

ويُقصد بـ«الوضع القائم»، ما كان عليه الحال خلال فترة حكم الدولة العثمانية، واستمر خلال الانتداب البريطاني على فلسطين (1917-1948) ثم الحكم الأردني (1948-1967).

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، قد قالت في منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنها تعتزم ذبح قرابين عيد الفصح بالمسجد الأقصى، وحثّت أتباعها على محاولة القيام بذلك.

من جانبها، قالت قوات الإحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب إنّه جرى في الأيام الأخيرة، تداول منشورات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحرم القدسي والأماكن المقدسة.