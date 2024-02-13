جنرال ألماني يدعو للجهوزية للهرب خلال خمس سنوات

دعا قائد الجيش الألماني الجنرال كارستن بروير، القوات المسلحة الألمانية لتكون “مؤهلة لخوض حرب في غضون خمس سنوات” في وقت يجري الجيش الألماني تدريبات لرفع مستواه منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا

وذكرت مونتي كارلو الدولية، أن هذه التصريحات مؤشرا على تغيير ملحوظ في العقيدة الألمانية السائدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فيما يتعلق بتسليحها ومستوى أداء جيشها.

وأوضح بروير، أن ذلك يبدو في ألمانيا أمرا جديدا منذ الحرب العالمية الثانية، ومع أن سيناريو الحرب ليس وشيكا، لكن يتعين الاستعداد لها، وهذا يتطلب تغييرات كبيرة.

يؤكد قائد الجيش بتصريحاته وعلى ما جاء على لسان وزير الدفاع بوريس بيتريوس، عندما قال إنه يتعين الاستعداد في غضون 5 سنوات أو 8 سنوات على أقصى تقدير لهجوم محتمل من روسيا على دولة أوروبية عضو في الناتو،

وتأتي تصريحات قائد الجيش الألماني،بعد انتقادات لاذعة وجهتها المعارضة لضعف جاهزية الجيش الألماني، أطلق على إثرها الجيش دعوة لتعزيز قواته بالانضمام إليه وفتح مجال أوسع لمن لا يحملون الجنسية الألمانية.