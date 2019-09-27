جنرال إلكتريك تُوقع اتفاقية تعاون مع حكومة الوفاق لتطوير «الكهرباء»

تم الأربعاء بمدينة نيويورك، التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ قدرات إنتاجية جديدة في مجال الطاقة الكهربائية بليبيا، ورفع كفاءة المحطات القائمة.
جاء ذلك برعاية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، المتواجد في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أنّ الاتفاقية شملت إقامة مشاريع للطاقة المتجددة “طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء”، ومشاريع نقل وتصريف الطاقة.
ووقعت شركة “جي إي انترناشيونال” لأنظمة الطاقة الغازية، مع حكومة الوفاق، المذكرة التي اقترحت برنامج عمل يتماشى مع الخطة الخمسية الأولى في مجال الطاقة الكهربائية في ليبيا، التي تستهدف زيادة القدرات بنحو 6000 ميجا وات، إضافة إلى اعتماد عدد من البرامج لتنفيذ صيانة وعمرات للوحدات القائمة، وبرامج لها علاقة بالحفاظ على البيئة.
آه يا سراج غر شن دخلك هالمعامع بس قعدت زي القزون … اما انت يا السني والا الشيعي والا العلوي فرحان بالتوقيع وانت والله ماك عارف حتي شن مكتوب ولكن شن خائف رزق بوك ….. توا يا حمار مَش تأخذ قرشين و تجلس مع زوجتك و تتمتع بعقاب عمرك وكان خلوك …. لكن دخول الحمام مَش زي خروجه
يالشعب الشرف والتاريخ في ليبيا اذهبوا ضموا اقحابكم من تونس – مصر – تركيا – دول النصارة واليهود .. وبعدين تعالوا تكلموا عن دولة المدينة والانتخابات .. نسوانكم يقحبوا في تونس مصر وتركيا واوروبا وداخل وخارج ليبيا ويتشدقون على علينا محاربة الارهابو واقامة الدولة والقبائل الشريفة والتاريخ والجهاد هم عبارة قوادة هم نسوانهم اللي مشمرات على سروايلهم كيف الكلاب .. وننصح الليبيين ومعهم العرب بأن يسموا بلدانهم جمهوريات العربية للعهر والدعارة مثلاً ” جمهورية التونسية للدعارة .. و الدولة الليبية للعاهرات .. و جمهورية العربية اليمنية للفاجرات .. والجمهورية العربية السورية للفانكات .. وجمهورية العربية القطرية لديوثين ودولة الامارات العربية… قراءة المزيد ..