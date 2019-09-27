جنرال إلكتريك تُوقع اتفاقية تعاون مع حكومة الوفاق لتطوير «الكهرباء»

تم الأربعاء بمدينة نيويورك، التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ قدرات إنتاجية جديدة في مجال الطاقة الكهربائية بليبيا، ورفع كفاءة المحطات القائمة. جاء ذلك برعاية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، المتواجد في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أنّ الاتفاقية شملت إقامة مشاريع للطاقة المتجددة “طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء”، ومشاريع نقل وتصريف الطاقة. محتوى ذو صلة مواصلات «الوفاق» تستعرض تدني خدمات المواصلات في بلدية غدامس

ووقعت شركة “جي إي انترناشيونال” لأنظمة الطاقة الغازية، مع حكومة الوفاق، المذكرة التي اقترحت برنامج عمل يتماشى مع الخطة الخمسية الأولى في مجال الطاقة الكهربائية في ليبيا، التي تستهدف زيادة القدرات بنحو 6000 ميجا وات، إضافة إلى اعتماد عدد من البرامج لتنفيذ صيانة وعمرات للوحدات القائمة، وبرامج لها علاقة بالحفاظ على البيئة.