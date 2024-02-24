جنوب أفريقيا تدعو دول العالم للشهادة ضد إسرائيل

دعت دولة جنوب أفريقيا دول العالم كافة، للإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، من أجل محاسبة “إسرائيل” على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن بلاده تتوقع في نهاية الدعوى إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال “إسرائيل” المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.

وأضاف مادونسيلا، أنه بعد ذلك سيحال الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمضي قدما بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، مسترشدة بقرارات المحكمة.

ووجه السفير مادونسيلا، دعوة إلى الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، لحضور جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، وعرض وجهات نظرها برفقة الأدلة المتوفرة لديها، لتظهر للمحكمة أن “إسرائيل” ارتكبت جريمة إبادة جماعية، موضحا أنه إذا توصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة إسرائيل بالشكل المناسب.

وأضاف سفير جنوب أفريقيا: أنه ومنذ بدء العدوان على غزة، ظل العالم يراقب برعب الهجمات المتواصلة على القطاع يوما بعد يوم، مؤكدا وحشية وعنف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة، وانتهاك القانون الدولي.

وقال مادونسيلا: إن جنوب أفريقيا ترى أن رفع تلك الدعوى القضائية ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية واجب على عاتقها تجاه شعبها والمجتمع الدولي، لضمان محاسبة “إسرائيل” على أفعالها، لا سيما أن الأدلة كافية لإدانتها.

يذكر أنه انطلقت في 19 فبراير الجاري، في محكمة العدل الدولية، جلسات استماع بمشاركة أكثر من 50 دولة، لتقديم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن بين تلك الدول قطر والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن وسوريا ولبنان، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين.