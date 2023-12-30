جنوب أفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية إدانة إسرائيل

تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، طلبت فيها إصدار أمر عاجل تعلن فيه المحكمة أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وبحسب رويترز اتهمت جنوب أفريقيا في الدعوى إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية التي صيغت في أعقاب المحرقة النازية، والتي تجرّم محاولة القضاء على أي شعب بشكل كلي أو جزئي.

ودعت جنوب أفريقيا في نص الدعوى المحكمة لإصدار تدابير مؤقتة أو قصيرة المدى تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، وقالت إنها تدابير “ضرورية في هذه الحالة للحماية من أي أضرار إضافية جسيمة لا يمكن إصلاحها بحقوق الشعب الفلسطيني”.

هذا ولم يُحدد موعد لعقد جلسة استماع.

وفي أول رد على دعوى جنوب أفريقيا، ألقت وزارة الخارجية الإسرائيلية باللائمة على حركة “حماس” في معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، متهمة إياها باستخدامهم دروعا بشرية وسرقة المساعدات الإنسانية منهم.

وقالت الوزارة في بيان “أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من الأضرار اللاحقة بغير المشاركين (في الحرب) ومن أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”. ـ