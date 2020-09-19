جنوب إفريقيا.. العثور على 5 ماسات زرقاء من أغلى الأحجار الكريمة

عثر على 5 ماسات زرقاء أخيرا في جنوب إفريقيا، وهي أحجار كريمة بقيمة أعلى من الماسات العادية خصوصا بفضل درجة الشفافية واللمعان العالية، على ما أعلن مالكوها.

وأوضحت شركة “بترا دايمندز ليميتد” أن الأحجار الكريمة اكتشفت في الأسبوع عينه في منجمها الرئيسي في كولينان على بعد حوالى40 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة بريتوريا.

وأشارت الشركة إلى أن كل ماسة من الأحجار الكريمة الخمسة هي حجر قائم بذاته أي أنها لم تصقل من ماسة أكبر، وتراوح زنتها بالقيراط بين 9,61 و25,75.

ولفتت الشركة في بيان إلى أن “الماسات الزرقاء نادرة لدرجة عدم توافر أي إحصائيات رسمية في شأنها”، موضحة أن العثور على “خمسة أحجار عالية الجودة في وقت واحد” أمر “غير اعتيادي”.

ويشكل منجم كالينان أهم مصدر للماسات الزرق في العالم.

ويعود آخر اكتشاف هام للماسات الزرقاء في هذا المنجم إلى أيلول/سبتمبر 2019، مع حجر بزنة 20,08 قيراطاً بيع في مقابل حوالى 15 مليون دولار لصالح شخص لم تكشف هويته بحسب مانقلت إذاعة “مونت كارلو”.