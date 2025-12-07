بنين.. اللجنة العسكرية تعلن انقلابا والسيطرة على الحكومة

أعلن جنود في بنين اليوم الأحد عبر التلفزيون الوطني إقالة الرئيس باتريس تالون من مهامه والاستيلاء على السلطة في الدولة الواقعة غرب القارة الأفريقية والمطلة على المحيط الأطلسي.

وظهرت مجموعة العسكريين على شاشة التلفزيون تحت اسم “اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس”، وأعلنت أنها اجتمعت صباح اليوم وتداولت القرار النهائي بإقالة الرئيس تالون وحل الحكومة والسيطرة على السلطة.

وأوضحت مصادر مقربة من الرئيس تالون أنه بأمان، وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع، فيما أفادت السفارة الفرنسية بوقوع إطلاق نار في معسكر غيزو قرب مقر الرئاسة في كوتونو، ودعت المواطنين الفرنسيين إلى ملازمة منازلهم كإجراء احترازي.

ويشغل باتريس تالون منصب رئيس بنين منذ 6 أبريل 2016، ويشتهر بتركيزه على تعزيز روابط بلاده مع الشتات الأفريقي العالمي. وكان من المفترض أن يتنحى تالون في أبريل المقبل بعد عشر سنوات من البقاء في السلطة.

ويأتي هذا الانقلاب بعد أيام قليلة على انقلاب مماثل في غينيا بيساو، حيث أعلن ضابط بالجيش عزل الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وتعليق عمل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر.

شهدت منطقة غرب أفريقيا في السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات العسكرية المتتالية، غالباً نتيجة التوترات السياسية والاجتماعية، وضعف المؤسسات المدنية، وتزايد دور الجيش في السياسة. ويشير محللون إلى أن هذه الأحداث الأخيرة في بنين وغينيا بيساو تعكس حالة عدم استقرار متزايدة في دول المنطقة، ما يثير مخاوف دولية بشأن مستقبل الديمقراطية والأمن الإقليمي.

https://twitter.com/wembi_steve/status/1997591866569851094?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1997591866569851094%7Ctwgr%5E7fc1c52afcafc2590f36362a71ff5a693690b2f6%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fworld%2F1838478-D8A7D986D982D984D8A7D8A8-D8ACD8AFD98AD8AF-D8A7D994D981D8B1D98AD982D98AD8A7-D8A7D984D8B9D8B3D983D8B1-D98AD8B3D98AD8B7D8B1D988D986-D8A7D984D8B3D984D8B7D8A9-D8A8D986D98AD986