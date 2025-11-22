جنوب إفريقيا تؤكد: غياب الولايات المتحدة لن يعرقل «قمة العشرين»

انطلقت اليوم السبت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تعقد لأول مرة في القارة الإفريقية، وسط غياب غير مسبوق لرؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، إضافة إلى رئيسي الأرجنتين والمكسيك، ما أضفى أجواء استثنائية على فعاليات هذا العام.

وأكد ويليام بالوي، رئيس دائرة الاتصالات والمعلومات الحكومية في جنوب أفريقيا، أن غياب ممثلي واشنطن لن يؤثر على سير أعمال القمة، مشيراً إلى أن بلاده ستستقبل الولايات المتحدة إذا قررت المشاركة في الحفل الختامي، وأضاف أن جنوب أفريقيا عقدت منذ توليها رئاسة المجموعة عام 2024 أكثر من 130 اجتماعًا على مستوى الوزراء، وشاركت واشنطن في بعضها، مؤكداً احترام بلاده لقرارات الدول الأعضاء.

وتُعقد القمة تحت شعار “التضامن، المساواة، الاستدامة”، وتستمر يومين في 22 و23 نوفمبر، لمناقشة أبرز التحديات الدولية، بما في ذلك الاقتصاد العالمي وقضايا المناخ، فضلاً عن سبل تخفيف عبء الديون عن الدول النامية، والتحول العادل في مجال الطاقة، والاستخدام النظيف للمعادن النادرة، والتقاسم العادل للأعباء في حماية المناخ والأمن الغذائي.

ويرأس الوفد الروسي نائب رئيس الديوان الرئاسي ماكسيم أريشكين، وأكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك “بطريقة أو بأخرى”، مجدداً تمسك موسكو بعمل المجموعة ومعارضتها لتسييس جدول أعمالها.

وعلى الرغم من المقاطعة الأميركية، توصلت الأطراف المشاركة إلى اتفاق بشأن البيان الختامي للقمة، الذي لم يتضمن أي إدانة لروسيا بشأن الصراع في أوكرانيا، لكنه دعا إلى حل النزاعات بطرق سلمية، فيما دخلت الدول الغربية المفاوضات من “موقع ضعف” نتيجة غياب الولايات المتحدة وتراجع نفوذ الغرب على الساحة الدولية.

وتأتي القمة في وقت يشهد العالم تحديات اقتصادية ومناخية متصاعدة، بما في ذلك التوترات التجارية العالمية وصراعات الطاقة، ما يجعل غياب واشنطن فرصة لاختبار قدرة المجموعة على التوصل لاتفاقيات مشتركة مع إبراز دور روسيا وحلفاء آخرين في تحديد مسار القرارات.