جنوب إفريقيا.. 11 قتيلاً بينهم طفل بهجوم مسلح في بريتوريا

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا أن مسلحين اقتحموا فندقًا في العاصمة بريتوريا صباح اليوم السبت وأطلقوا النار، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي أن 25 شخصًا أصيبوا بالرصاص، ونُقل 14 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما لقي عشرة أشخاص حتفهم في مكان الحادث، وتوفي آخر أثناء نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن القتلى شملوا طفلين آخرين أحدهما يبلغ 12 عامًا والآخر 16 عامًا.

وقالت الشرطة إن ثلاثة مسلحين دخلوا المبنى حوالي الساعة 02:30 صباحًا بتوقيت غرينتش وأطلقوا النار عشوائيًا على مجموعة من الرجال في حانة الفندق، وأضافت أن الشرطة تلقت بلاغ الحادث في حوالي الساعة السادسة صباحًا، ولم تُعرف بعد دوافع الهجوم، كما لم يُقبض على أي مشتبه به حتى الآن.

ويُعد هذا الهجوم جزءًا من سلسلة حوادث إطلاق النار الجماعي في جنوب أفريقيا، التي تعاني من مستويات مرتفعة من العنف والجريمة المنظمة، ويمتلك العديد من المواطنين أسلحة نارية مرخصة، إلى جانب انتشار واسع للأسلحة غير القانونية، وأظهرت بيانات الشرطة أن العنف المسلح أودى بحياة نحو 63 شخصًا يوميًا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر.

وتشهد جنوب أفريقيا معدلات مرتفعة من الجريمة والعنف المسلح نتيجة انتشار الأسلحة غير القانونية والجريمة المنظمة والفساد، وتشكّل حوادث إطلاق النار الجماعي تهديدًا متزايدًا للأمن المجتمعي، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز التدابير الأمنية ومراقبة تداول الأسلحة، بالإضافة إلى تطوير سياسات أكثر صرامة للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة وحماية المدنيين.