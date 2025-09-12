جنوب السودان في الصدارة.. ما هي أفقر دول العالم؟

نشرت مجلة “غلوبال فايننس” مؤخراً قائمة بأفقر دول العالم، لتتصدر جنوب السودان المرتبة الأولى كأسوأ دولة من حيث مستوى المعيشة، تليها بوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى، فيما كانت سوريا وأفغانستان وإريتريا مرشحة بقوة، إلا أن عدم استقرارها السياسي وانتشار الصراعات فيها حال دون جمع بيانات دقيقة لتقييم وضعها الاقتصادي.

واستند التقرير في تصنيفه إلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد مع تعديله وفق مبدأ تعادل القوة الشرائية، الذي يأخذ في الاعتبار فروق تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم بين الدول، ليعكس صورة أكثر دقة عن مستوى المعيشة.

أسباب الفقر المعقدة

ولم يُرجع التقرير الفقر إلى سبب واحد، بل أشار إلى مجموعة عوامل متشابكة تشمل:

الفساد الحكومي المنتشر

التاريخ الاستعماري الاستغلالي

ضعف سيادة القانون

الحروب والاضطرابات الاجتماعية

الظروف المناخية القاسية

الجيران العدائيين

أبرز الدول الأكثر فقراً

أورد التقرير تصنيف الدول العشر الأكثر فقراً على النحو التالي:

جنوب السودان بوروندي جمهورية إفريقيا الوسطى اليمن موزمبيق مالاوي جمهورية الكونغو الديمقراطية الصومال ليبيريا

فجوة الثراء والفقر

أظهر التقرير فجوة هائلة بين الدول الغنية والفقيرة، إذ يبلغ متوسط القدرة الشرائية للفرد في الدول العشر الأكثر ثراءً أكثر من 118 ألف دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز 1600 دولار في الدول العشر الأكثر فقراً، مما يعكس التفاوت الكبير في مستوى المعيشة والفرص الاقتصادية.

التحذيرات والتوصيات

وخلص التقرير إلى أن العالم يمتلك ثروات كافية لضمان مستوى معيشي لائق للجميع، إلا أن دولاً مثل جنوب السودان وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى لا تزال تعاني من فقر مدقع. وحذر التقرير من أن استمرار هذه الظروف يجعل الخروج من دائرة المعاناة مهمة شبه مستحيلة، ما يستدعي تدخلات دولية فعّالة ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز فرص الحياة الكريمة للسكان.