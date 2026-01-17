جنوب اليمن يدخل مرحلة جديدة.. الزبيدي: لن نقبل الانتقاص من حقوق الشعب

دخل الجنوب اليمني مرحلة جديدة، وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أن أي حلول تنتقص من حقوق شعب الجنوب لن تُقبل بعد اليوم.

وقال الزبيدي، في منشور له عبر منصة “إكس”، إن الجنوب يسير نحو مرحلة “الثبات ووحدة الصف وفرض الإرادة الشعبية”، مشيرًا إلى أن المليونية التي شهدتها عدن اليوم تمثل رسالة سياسية حاسمة تؤكد أن صوت الجنوب لا يمكن تجاهله.

وأضاف أن المليونية تعبّر عن تطلعات شعب الجنوب المشروعة لاستعادة دولته، وتؤكد التزامه بالبيان السياسي والإعلان الدستوري كمسار وطني جامع.

وأشار إلى أن هذه المسيرات الجماهيرية تأتي لتجديد التفويض الشعبي لرئيس المجلس الانتقالي ودعم المجلس وقواته، مؤكدًا أن إرادة الشعب الجنوبي هي مصدر الشرعية الحقيقية.

وختم الزبيدي بالقول إن الجنوب سيظل متمسكًا بالوحدة والعزيمة لتحقيق الهدف الوطني المنشود، والحفاظ على تضحيات الشهداء، مشددًا على أن المستقبل الوطني للجنوب سيُكتب بالإرادة الجماعية والصمود الشعبي.

هذا وشهدت العاصمة المؤقتة عدن ومدن أخرى توافد حشود جماهيرية كبيرة دعمت المجلس الانتقالي وأكدت موقفها الرافض لأي حلول تقلص حقوق الجنوب، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس تصعيدًا سياسيًا واستراتيجيًا للجنوب اليمني على الساحة الوطنية والإقليمية.