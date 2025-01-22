جنون «الريمونتادا».. «برشلونة» يهيمن على دوري الأبطال برقم تاريخي

حقق برشلونة الإسباني فوزا دراميا على مضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-4 في الجولة السابعة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وسجل بنفيكا هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق اليوناني فانغيليس بافليديس بعد كرة عرضية حولها في الشباك، وفي الدقيقة 13 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، انبرى لها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنجاح مسجلا هدف التعادل للفريق الكتالوني.

وتقدم بنفيكا مجددا عن طريق فانغيليس بافليديس في الدقيقة 22، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق البرتغالي في الدقيقة 30، سجل من خلالها بافليديس هدفه الشخصي الثالث في المباراة والثالث أيضا لفريقه.

وفي الدقيقة 64، سجل برشلونة هدفه الثاني، بعد كرة طولية من حارس بنفيكا ارتطمت في رأس رافينيا وسكنت الشباك، ثم سجل بنفيكا رابع أهدافه في الدقيقة 68 بعد كرة عرضية حولها مدافع برشلونة أراوخو بالخطأ في مرماه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لصالح برشلونة، سجل من خلالها ليفاندوفسكي الهدف الثالث لـ”البارسا” في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 87 سجل إريك غارسيا هدف التعادل لبرشلونة برأسية بعد عرضية من بيدري.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، انتزع رافينيا هدف الفوز لبرشلونة بعد هجمة مرتدة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 18 في وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد بنفيكا عند 10 نقاط في المركز 18 مؤقتا.