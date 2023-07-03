جنين.. تحت قصف الاحتلال.. استشهاد 7 فلسطنيين.. وتجريف وتدمير مداخل المخيم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 27، بينهم 7 في حالة خطرة في العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وقد أفاد شهود عيان بأنّ مروحيات أطلقت عددا كبيرا من الصواريخ على منازل ومبان داخل المخيم، بينما شرعت جرافات عسكرية ضخمة بأعمال تجريف وتدمير مداخل المخيم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ جيش الاحتلال نفّذ حتى الآن 15 غارة جوية على مناطق في جنين، واعتقل 15 فلسطينيا خلال عمليته الحالية في مخيم جنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ وحدة الكوماندوز الإسرائيلية «ماجلان» تشارك في عملية جنين، وتقيم غرفة عمليات قرب حاجز سالم العسكري.

ومنذ فجر اليوم الاثنين بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدمت خلالها الطائرات المروحية والمسيرات، وقوات برية؛ وأسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين حتى الساعة.