جهات رسمية ليبية تنعي رئيس الإمارات «خليفة بن زايد آل نهيان»

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية تعزية في وفاة رئيس دولة قطر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا «بمزيد من الحزن والأسى ننعي فقيد الأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأقدم خالص التعازي و المواساة لآل نهيان والشعب الإماراتي الشقيق».

من جانبه، نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وفاة رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، متقدما بأحر التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة شعبا وحكومة في وفاة الفقيد.

ونعت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب الإماراتي وإلى أسرة الفقيد فى هذا المصاب الجلل.