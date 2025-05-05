جهاز الأمن الداخلي: الذكاء الاصطناعي وراء فيديو النائب المختطف إبراهيم الدرسي

أصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، أسامة الدرسي، بيانًا رسميًا، اليوم الاثنين، نفى فيه صحة المقاطع المصورة والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يُزعم أنها تعود للنائب المختطف إبراهيم الدرسي، مؤكدًا أن المادة “مفبركة بالكامل” باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح البيان أن المادة التي تم تداولها نُشرت عبر موقع مجهول التبعية ناطق بالفرنسية، وسرعان ما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفور تلقيها، وجّه رئيس الجهاز الفريق التقني المختص لفحصها باستخدام الأدوات التقنية المتوفرة، وأظهرت النتائج أن الصور والفيديوهات والصوت جميعها مزيفة، تم توليدها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي الشاملة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن شهرة النائب وظهوره الإعلامي المتكرر بالصوت والصورة سهّل على من يقف وراء “الفبركة” توليد محتوى زائف يظهره وكأنه يصرّح بأقوال لم يدلِ بها.

كما دعا البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تزويد الجهاز بأي معلومات تملكها حول الجهة المتورطة في هذا العمل “المشين”، خصوصًا وأن تحذير البعثة من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في التزوير جاء قبل ساعات من نشر المادة المفبركة، مما يثير تساؤلات حول معرفتها المسبقة بالأمر.

ولفت البيان إلى أن توقيت هذا “التسريب المفبرك” يأتي بعد يوم فقط من تلميح صادر عن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس بشأن النائب إبراهيم الدرسي، وهو ما يضعه، إلى جانب وزيره وليد اللافي، في موضع الشبهة والمساءلة، خاصة مع ارتباط اسميهما سابقًا بقنوات إعلامية متهمة بالتحريض.

وفي ختام البيان، شدد رئيس جهاز الأمن الداخلي على أن الجهاز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العربية الليبية، لا يزال يواصل جهوده المكثفة للكشف عن مصير النائب المختطف إبراهيم الدرسي، مشيرًا إلى أن هذه الحملة المفبركة تهدف إلى زعزعة الثقة في المؤسسة الأمنية وإرباك الوضع الأمني المستقر في مدينة بنغازي.

وفي وقت سابق، نشر الصحفي البريطاني المعروف، إيان بيلهام تيرنر، مقطع فيديو مسرّبًا يُظهر النائب الليبي إبراهيم الدرسي وهو مقيّد بالسلاسل داخل زنزانة مظلمة، وتبدو عليه علامات الإعياء الشديد.

وبحسب ما نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن موقع “أفريك آسيا” الفرنسي، يُظهر الفيديو الدرسي وهو يناشد صدام خليفة حفتر و”القيادة العامة” إطلاق سراحه، نافيًا عن نفسه تهمة الخيانة، ومؤكدًا أنه كان وما يزال مؤيدًا لعملية الكرامة، كما بدا الدرسي في المقطع وهو يستغيث بقائد عملية الكرامة، خليفة حفتر، و”القيادة العامة” للتدخل وإنقاذه.

ولم يُظهر الفيديو تاريخ تصويره، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عدة بشأن مصيره الحالي والجهات التي تقف وراء احتجازه.

هذا ولم يتسن لشبكة “عين ليبيا” التأكد من صحة الفيديو.