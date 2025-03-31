جهاز الأمن الداخلي يوقف «أسّو الورفلي» بتهمة «خدش الحياء ونشر الرذيلة»

أعلن جهاز الأمن الداخلي، في بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، عن “إلقاء القبض على عارضة المحتوى “أسّو الورفلي” بتهمة “خدش الحياء العام ونشر الرذيلة في المجتمع”.

وأكد الجهاز في بيانه، أن “التحقيقات الأولية أثبتت قيامها بإنتاج وعرض مواد إباحية، مما يشكل مخالفة قانونية صريحة. وبناءً عليه، قررت النيابة العامة حبسها احتياطيًا لمدة عشرة أيام لاستكمال التحقيقات”.

واضاف: “تم ضبط المسماة “أ. ر. ل”، من مواليد 1996، عرفت نفسها في حساباتها الالكترونية بـ”اسو”، والتي ثبت في محضر الاستدلال قيامها بإنتاج وعرض مواد إباحية وفقًا للقانون، وقد صدر بحقها أمر بالحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من تاريخ 30/3/2025، نظير سلوكها المُجرّم”.

وشدد الجهاز على “خطورة هذه الجرائم وتأثيرها على الأمن المجتمعي، مؤكدًا أنها لا تقل أهمية عن الجرائم التي تهدد أمن الدولة”.